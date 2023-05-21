أحمد السجينى: نتطلع بشغف لمخرجات الحوار الوطنى فى الشأن المحلى

كشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، عن آخر مستجدات جلسات الحوار الوطني.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد، إن جلسة اليوم كانت متنوعة وهذا التنوع في أي حوار أو أي شأن يثري المخرجات، ونحن نتطلع بشغف لمخرجات الحوار الوطني في الشأن المحلي.

وأضاف: "عقدنا أكبر جلسات اجتماع نبغى فيها ضبط الإيقاع والجميع كان يتحدث في أسباب موضوعية ولن نستطيع الاتفاق 100% لأن هذا عمل سياسي، لكن نحتاج للحد الأدنى من التوافق لأن الناس نسيت أن القانون رفض من حيث المبدأ من قبل الأغلبية والمعارضة ومعظم القوى السياسية رفضته.

وتابع: "لدينا استحقاقات انتخابية أعلم أن الحوار الوطني ليس به تصويت ولكن لابد من الخروج بحالة توافقية حول نظام انتخابي والمشروع الذي انتهينا عليه كان نظاما مختلطا 75% مغلقة و25% للفردي، وليست لدينا مشكلة في تعديل هذه النسب للمصلحة العامة وعلى من يقول فردي أو قوائم ياريت يدينا طريقة التنفيذ على الأرض".

وأردف: "النهاردة تفاجئت أن حزب التجمع أقر قائمة مطلقة مغلقة بنسبة 100% وكاد ممثلينه ينسحبوا من الجلسة في مجلس النواب السابق".