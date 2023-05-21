الأحد 21 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

صحفي وكاتب سوري: محور العمل العربي يرتكز على "السعودية ومصر والإمارات"

المحلل والكاتب الصحفي
المحلل والكاتب الصحفي السوري عبدالجليل السعيد

قال المحلل والكاتب الصحفي السوري عبدالجليل السعيد، إن قمة جدة في غاية الأهمية، من حيث ملفاتها ومخرجاتها وتوقيتها، لافتاً أن مخرجات قمة "جدة" ترتبط بشكل وثيق بكلمات القادة العرب المشاركين في هذا الحدث، إذ عبرت تلك الكلمات بقدر المستطاع عن مواقف هذه الدول بكل صراحة وشفافية مباشرة - بحسب قوله-.

وأضاف السعيد في تصريحات لـ الدستور: "محور العمل العربي اليوم بات مرتبطًا بـ المملكة العربية السعودية، مع مصر والإمارات"، واصفًا هذا المحور أنه تلاقٍ بين دول الخليج المؤثرة، وبين الدولة التي تعد من بين أهم دول العالم العربي متمثلة في مصر".  

أردف: "ولابد أن نعرج في هذا الصدد على لمعالجة المباشرة لمسائل آنية، مثل الحالة السورية، والسودانية، والملف اليمني"، مشيراً إلى أن مواقف القادة العرب بخصوص هذه الملفات لم تكن متباينة ولكنها تعكس الكثير من التفكير العميق في الحلول الجدية".

ونبه إلى مسعى كل من السعودية إلى جانب مصر والإمارات، بدعم أمريكي، لإيقاف إطلاق النار في السودان.

تابع عبدالجليل السعيد:" كما نرى مبادرات عربية تجاه سوريا، ونرى أيضاً اليوم استقرار شبه تام في اليمن مما يعكس مسارًا سلمياً طويل الأمد".

عبدالجليل السعيد الأهمية القادة العرب المشاركين قمة جدة الدستور

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