تيسير مطر: الحوار الوطنى يمثل الديمقراطية الحقيقية وحرية الرأى

أكد النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، أن الحوار الوطني يمثل الديمقراطية الحقيقية وحرية الرأي، مضيفًا: "رأينا في جلسة اليوم الأحزاب بكل أشكالها".

وأضاف مطر خلال حواره مع برنامج "الحوار الوطني" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "كل الأحزاب اليوم تحدثت عن التطوير ووضع رؤى لتطوير دور الأحزاب مع الشارع السياسي".

وتابع: "تحدثنا أيضًا عن لجنة شئون الأحزاب، وأن يكون لها زيادة في الاختصاصات، لتغطية أوجه القصور من أجل الرقابة وتشجيع وتنظيم العمل الحزبي بكل قواعده، ووضع ديمقراطية حقيقية داخل الأحزاب وتمكين الشباب والتواصل مع الشارع والقضايا الوطنية المهمة".

واستكمل: "من ضمن القضايا المهمة التي تمت مناقشتها خلال جلسات الحوار الوطني أيضًا دعم وتمويل الأحزاب السياسية، ونحن مع دعم الأحزاب من الدولة".

وأردف: "الدعم المالي مهم جدًا للأحزاب، ويجب أن يكون محددًا وتحت مراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات على سبيل المثال".