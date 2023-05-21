الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مبدع المنيا.. النحات جورج ألبرت: علّمت نفسى ورفضت الالتحاق بورش فنية

مبدع المنيا النحات
مبدع المنيا النحات جورج ألبرت

النحت فن متأصل فى المصريين على مدار تاريخهم الطويل، حتى ارتبط بهم وارتبطوا به، بعد أن نجحوا فى تحويل «التراب» والصخر ومختلف أنواع الأحجار والمعادن إلى تماثيل وأعمال منحوتة فريدة، لو نظرت لها من الوهلة الأولى لقلت إنها «من لحم ودم».

من بين هؤلاء الذين ورثوا هذا الفن من أجدادهم «الفراعنة» جورج ألبرت فتحى، ذلك النحات الموهوب بالفطرة، فهو لم يدرس فن النحت فى أى مكان متخصص، ولم يتعلم على يد أحد الفنانين الكبار، لكن من يُطالع أعماله يدرك أنه أمام فنان حقيقى يمتلك من الحرفة والدقة ما يؤهله ليكون نحاتًا كبيرًا فى المستقبل.

قصة «جورج»، صاحب الـ٢٠ عامًا، ابن قرية «البرشا» التابعة لمركز ملوى فى المنيا، مع النحت بدأت منذ صغره، إذ وجد نفسه شغوفًا بصناعة أشكال مختلفة من الطين، وهنا التقطه خاله الفنان مينا إسحق، الذى آمن بموهبته وشجعه ووفر له مقاطع فيديو لتعلم النحت على موقع «يوتيوب» ليصقل خبراته.

ولم تشغل الدراسة الثانوية «جورج» عن موهبته، فظل يمارس فن النحت، ويعرض أعماله على خاله ويأخذ بنصائحه وتوجيهاته، واختمرت فى عقله فكرة الالتحاق بكلية الفنون الجميلة من أجل صقل الموهبة بالدراسة.

وكما يقال «تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن»، لم يستطع «جورج» الحصول على مجموع فى الثانوية يؤهله للالتحاق بكلية الفنون الجميلة، وانتهت به الحال إلى دخول معهد الخدمة الاجتماعية، الذى يدرس حاليًا فى الصف الدراسى الثانى به.

يقول «جورج» إنه لم يسمح للإحباط بأن يوقفه عن موهبته، فظل يمارس النحت وأبدع العديد من الأعمال التى أبهرت مَن شاهدها، وبدأ منذ عام العمل على عدة تماثيل جديدة، أشهرها تمثال «الأسد» الذى يتميز بدقة عالية من ناحية التجسيم والأبعاد، إلى جانب تمثال «الأم» التى تحمل طفلها، الذى أبهر المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعى خلال الأيام الأخيرة.

ويضيف أنه صار يؤمن بذاته وبقدرته على تعليم نفسه، ورفض الالتحاق بأى ورش أو جهات معينة للتدريب، ويكتفى فقط بالمعلومات التى يحصل عليها من خلال شبكة الإنترنت.

ويشير إلى أن توفير الطين الذى يستخدمه فى النحت هو أبرز التحديات بالنسبة له، إذ يحصل عليه من «قرية الفخار» بالقاهرة، ويتكلف الجوال الواحد مصروفات شحن تبلغ ألف جنيه.

ويشدد على أن النحت سيصبح مهنته الوحيدة فى المستقبل، مشيرًا إلى أنه لا يستهدف من وجوده فى معهد الخدمة الاجتماعية، حاليًا، سوى الحصول على شهادة جامعية فقط، مع حرصه على استمرار التعلم إلى نهاية حياته، فأمنيته الوحيدة ألا يمر عليه يوم دون أن يتعلم فيه شيئًا، وفق ما قاله لـ«الدستور».

 

وعن تمثال الأم الإفريقية الذى جذب إليه الأنظار على مواقع التواصل الاجتماعى، قال «جورج» إن فكرته جاءت من الرغبة فى نحت «تمثال ملىء بالتفاصيل»، فنحت هذه المرأة الإفريقية وهى تحمل طفلها.

وكشف عن أن نحت هذا التمثال استغرق حوالى ١٠ أيام، وهو بطول ١٩٠ سم، واستخدم فيه «الطين الأسوانى»، مشيرًا إلى أنه ينحت داخل «ركن» فى منزله، مع تغطية سطحه بـ«البوص» من أجل حماية التماثيل من أشعة الشمس.

 

مبدع المنيا النحات جورج ألبرت
مبدع المنيا النحات جورج ألبرت
مبدع المنيا النحات جورج ألبرت
مبدع المنيا النحات جورج ألبرت
مبدع المنيا النحات جورج ألبرت
مبدع المنيا النحات جورج ألبرت
مبدع المنيا النحات جورج ألبرت
مبدع المنيا النحات جورج ألبرت
مبدع المنيا النحات جورج ألبرت
مبدع المنيا النحات جورج ألبرت

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