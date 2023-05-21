الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"عقرهما كلب".. إصابة رجل وطفل أثناء سيرهما ليلاً فى بيلا

اسعاف
اسعاف

أصيب رجل وطفل أثناء سيرهما بإحدى قرى مركز بيلا بكفرالشيخ عقب هجوم كلب مسعور عليهما وتم نقلهما إلى مستشفى كفرالشيخ العام لتلقى العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بكفرالشيخ، إخطارًا بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفرالشيخ المهم، بوصول رجل وطفل مصابين بعقر كلب ضال مسعور، وجار تقديم الإسعافات المطلوبة لهما.

بالفحص تبين إصابة «أ.ي.ع»، 39 سنة، بجروح فى الصدر والذراع، و«ف.ا.ي»، 4 سنوات، بجروح شديدة ومتفرقة فى الذراع اليسرى، وتم إعطاء المصابين مصل الكلب، ومتابعة حالتهما بالمستشفى

تحرر المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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