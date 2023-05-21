شعبان حسين.. الموهوب بـ«التلاتة»

هو خارج حدود التصنيف، فبعد كل ما قدمه من أعمال فى السينما والتليفزيون والمسرح، لم يعد ممكنًا تصنيفه فنان كوميديا أو تراجيديا فقط، فقد أجاد كليهما بجدارة، إنه الفنان الكبير شعبان حسين.

من منا يستطيع نسيان دوره فى المسلسل الشهير «يوميات ونيس»، وأدائه لشخصية «ثروت»، الذى كان يملك من كل شىء «تلاتة»، مقدمًا بذلك واحدة من أجمل «لزمات» المسلسل. شعبان حسين، تحل ذكرى وفاته اليوم، وقد قدم الفنان الراحل طوال مسيرته الفنية التى قاربت على الـ٥٠ عامًا نحو ١١١ عملًا فنيًا ناجحًا.

وقد حقق الراحل شهرته مع صديق عمره ورفيق كفاحه محمد صبحى، من خلال الأعمال المسرحية التى قدمها معه، وكانت بداية التعاون بينهما فى عام ١٩٨٧ من خلال المسلسل الشهير «سنبل بعد المليون». ويعد مسلسل «يوميات ونيس»، أشهر أعمال شعبان حسين الدرامية، كما أنه استطاع أن يبرز موهبته وتميزه بـ«التلاتة»، من خلال دوره فى فيلم «العميل رقم ١٣» و«ناصر ٥٦» و«جواز بقرار جمهورى»، كما حقق المزيد من النجاحات من خلال دوره الأشهر «بلالايكا» فى مسرحية «لعبة الست».