رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 الترم الثاني بالرقم القومى

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسى 2023 "الترم الثانى" ومعرفة نتائج صفوف النقل من خلال الرقم القومى للتلميذ من المواضيع التى تشهد تزايدا لمعدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث "جوجل".

بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023

“الدستور” تستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أكدت إتاحة نتيجة نهاية العام الدراسي 2023 بالرقم القومي من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بها " بوابة نتائج التعليم الأساسى 2023 " لتلاميذ الصف الرابع الابتدائى حتى الصف الثالث الإعدادى .

ويمكن لأولياء الأمور الاستعلام عن نتائج الترم الثاني عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 بالرقم القومي للطالب، من خلال الضغط على هذا الرابط من هنا.

بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 برقم الجلوس

ويمكن الحصول على نتيجة صفوف النقل بداية من الصف الرابع الابتدائى وحتى الصف الثالث الإعدادى 2023 بالرقم القومي، من خلال بوابة التعليم الأساسي 2023 م، فور اعتمادها وإعلانها رسميا بعد رصد وتجميع الدرجات، من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة التعليم الأساسي من هنا.

إدخال الرقم القومي للطالب.

اختيار المرحلة الدراسية الابتدائية.

اختيار الصف الدراسي الرابع.

الضغط على الزر الخاص باختيار العام الدراسي 2022-2023.

الضغط على الفصل الدراسي آخر العام.

اختيار عرض النتيجة.

نتيجة الصف الأول والثاني الإعدادي 2023 بالرقم القومي

الدخول إلى بوابة التعليم الأساسي من هنا.

الضغط على الزر الخاص ب" الاستعلام عن النتيجة النقل للتعليم الأساسي".

كتابة بيانات الرقم القومي للطالب والمدون على شهادة ميلاد التلميذ

اختيار المرحلة الدراسية الإعدادية.

اختيار الصف الدراسي الأول الإعدادي أو الثانى الإعدادى .

اختيار العام الدراسي 2022-2023.

اختيار الفصل الدراسي آخر العام.

اختيار عرض النتيجة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من خلال بيان لها نشر على موقعها الإلكترونى أنه سوف يتم الإعلان عن نتيجة الصف الأول والثاني الإعدادي 2023 بالرقم القومي بعد انتهاء أعمال رصد وتجميع الدرجات واعتماد النتيجة من قبل المحافظ، ويمكن الحصول عليها من خلال بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023، عبر الخطوات سالفة الذكر.

بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 الصف الثالث الإعدادي

ويجري طلاب الصف الثالث الإعدادي امتحانات نهاية العام الدراسي 2023"الترم الثانى" في محافظة القاهرة والجيزة وعدد من المحافظات خلال الفترة الحالية.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتيجة عقب انتهاء الامتحانات وأعمال رصد وتجميع الدرجات واعتماد النتيجة من قبل المحافظ من خلال الدخول على بوابة التعليم الأساسى.