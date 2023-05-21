"الزراعة" تستعد لافتتاح منفذ لبيع السلع الغذائية واللحوم خلال معرض زهور الربيع

بتخفيضات 30%..

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، توفير السلع الغذائية والأساسية بأسعار تنافسية تناسب جمهور المستهلكين، من خلال المنافذ والمعارض التابعة لها، وأيضًا معرض حديقة الأورمان ومعرض السلع الغذائية والمقرر افتتاحه خلال فعاليات معرض زهور الربيع في المتحف الزراعى خلال الأسبوع المقبل.

كما تستعد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لتوفير جميع السلع الغذائية والدواجن والأسماك واللحوم الحمراء بأسعار تقل عن الأسواق المحلية بنسبة تصل إلى 30% ، خلال معرض السلع ضمن معرض زهور الربيع لمدة شهر كامل تيسيرا على المواطنين، تحت شعار 100 مليون شجرة في المتحف الزراعى بالدقى.

معرض زهور الربيع حدث ثقافي اقتصادي متميز يحرص على زيارته المواطنون

من جانبه قال الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، إن معرض زهور الربيع هو المعرض السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، والذي تقيمه الوزارة، منوهاً إلى أنه يعد حدثا ثقافيا اقتصاديا متميزا يحرص على زيارته المواطنون، خاصة المهتمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق.

توفير جميع أنواع شتلات الأشجار الخشبية ونباتات الزينة



وأوضح رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، الأحد، أن المعرض يقام تحت شعار "100 مليون شجرة"، إضافة إلى توفير جميع أنواع شتلات الأشجار "الخشبية، الزينة، والمثمرة" بسعر التكلفة للمواطنين.

توفير سبل الراحة والاستمتاع لجميع الزائرين

فى السياق، تستعد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى توفير سبل الراحة والاستمتاع لجميع الزائرين من مختلف الأعمار، وذلك خلال تنظيم الدورة الـ90 من معرض زهور الربيع، والذي من المقرر أن يبدأ فعالياته الأسبوع المقبل، ويستمر لمدة شهر بمقر المتحف الزراعي بالدقي.

جدير بالذكر أن معرض زهور الربيع يشارك فيه كل منتجي الزهور ونباتات الزينة وأصحاب المشاتل وشركات اللاند سكيب ونظم الري الحديث، إضافة إلى أنه يضم مستلزمات الإنتاج الزراعي، فضلا عن منافذ بيع السلع الغذائية الخاصة بوزارة الزراعة.