احتفالية حسن طلب.. أمسية حوارية شعرية بـ"الأعلى للثقافة" الأربعاء

تقيم لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة، ومقررها الشاعر أحمد سويلم "احتفالية حسن طلب – أمسية حوارية شعرية"، وذلك في تمام السابعة مساء الأربعاء 31 مايو 2023 بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، الدكتورهشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.

يدير الأمسية الشاعر وائل السمري عضو لجنة الشعر؛ ويلقي كلمة لجنة الشعر الشاعر أحمد سويلم، ويشارك بها الدكتور سعيد شوقي، أستاذ النقد الأدبي كلية الآداب جامعة المنوفية، الدكتورعادل ضرغام، رئيس قسم النقد الأدبي كلية دار العلوم جامعة الفيوم، الفنان إيهاب كرم العازف والمطرب.

حسن طلب (1944، سوهاج) شاعر مصري، تدرج في السلك الجامعى حتى أصبح عضو هيئة تدريس بكلية الآداب جامعة حلوان حاليًا، نائب رئيس تحرير مجلة إبداع، عضو لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة.

صدر له العديد من الدواوين الشعرية؛ من أبرزها: "وشم على نهدي فتاة دار أسامة القاهرة 1972، سيرة البنفسج، أزل النار في أبد النور دار النديم القاهرة 1988، أية جيم (قصيدة طويلة) الطبعة الأولى هيئة الكتاب القاهرة 1992 الطبعة الثانية دار التلاقي للكتاب 2010، لا نيل إلا النيل دار شرقيات القاهرة 1993، بستان السنابل مختارات مكتبة الأسرة 2002، مواقف أبى على وديوان رسائله وبعض أغانيه المجلس الأعلى للثقافة القاهرة 2002، دراسات فلسفية، المقدس والجميل مركز القاهرة لحقوق الإنسان القاهرة 2001، أصل الفلسفة دار عين القاهرة 2003".