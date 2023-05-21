مدرب الوداد: جماهير جنوب أفريقيا ساعدتنا على عبور صن داونز

أكد البلجيكي سفين فاندنبروك، المدير الفني لفريق الوداد البيضاوي المغربي، أن مشجعي صن داونز لعبوا دورًا كبيرا في منح الثقة لفريقه في ملعب لوفتوس فيرسفيلد.

وفرض الوداد التعادل الإيجابي على صن داونز بهدفين لكل فريق في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ليتأهل إلى نهائي البطولة ويواجه الأهلي.

وقال سفين فاندنبروك في تصريحات لوسائل الإعلام: "الثقافة الجماهيرية في جنوب أفريقيا مختلفة تمامًا عن بلدان الشمال الأفريقي".

وأضاف: "عندما نجحنا في إدراك التعادل كانوا صامتين ولم يتفاعلوا وهذا ما كنا نريده، هذا الأمر مختلف تمامًا عما يحدث في المغرب".

وأكمل: "في المغرب ودول شمال أفريقيا، طوال المباراة تستمع لتشجيع وصخب الجمهور والأهازيج التي تضيف الكثير للفريق".

وأتم: "في مواجهة الإياب أمام الأهلي سيكون هناك قرابة 70 ألف مشجع بالدار البيضاء سنتسلح بهم".