مناورات وتدريبات مشتركة.. العلاقات العسكرية بين مصر وعمان

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد، السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان عقب وصوله مطار القاهرة، قادما من سلطنة عمان في زيارة رسمية إلى مصر لمدة يومين، حيث يحل السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان ضيفًا على مصر في زيارة رسمية لمدة يومين، تشهد عقد مباحثات قمة تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

ولعل العلاقات العسكرية بين أي بلدين انعكاس لقوة العلاقات السياسية، فالعلاقات المصرية العُمانية العسكرية قوتها من البعد التاريخي وعمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وتشعبها على مختلف الأصعدة في مختلف المجالات.

الزيارات والمناورات العسكرية بين البلدين:

في 7 أبريل 2015، التقى رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بـسلطنة عمان الفريق الركن أحمد بن حارث النبهاني بمطار مسقط الدولي وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي والوفد العسكري المرافق له أثناء توقفه بـسلطنة عُمان، أثناء توجهه إلى باكستان تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر، وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك، ومسيرة التعاون العسكري القائم بين البلدين.

في 12 نوفمبر2017، زار الفريق أول صدقي صبحي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، القائد العام للقوات المسلحة مسقط، وهو في طريقه إلى الهند؛ حيث التقي بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير العُماني المسئول عن شئون الدفاع، واستعرض الاثنان مجالات التعاون العسكري القائم بين البلدين الشقيقين، وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.

في 5 فبراير 2018، خلال زيارة الرئيس السيسي لسلطنة عُمان، زار متحف قوات السلطان المسلحة، الذي يوثّق التاريخ العُماني العسكري منذ فترة ما قبل الإسلام إلى عصر النهضة، ويعرض إنجازات القوات المسلحة العُمانية، ويبرز مراحل تطورها عبر العصور حتى العصر الحديث، وما وصلت إليه من مستوى عسكري وقدرات متميزة.

في 16 أبريل 2018، كانت مناورة "درع الخليج" التي أقيمت في السعودية تُعد أضخم التدريبات العسكرية في المنطقة على الإطلاق، سواء من حيث عدد القوات والدول المشاركة والتي وصلت إلى 25 دولة وكان من بينها مصر وعُمان، أو من ناحية تنوع خبراتها ونوعية أسلحتها.

في 19 يونيو 2021، اختتمت فعاليات التدريب المشترك "طويق – ٢"، والذى تم تنفيذه على مدار عدة أيام بقاعدة الأمير سلطان الجوية بالسعودية، بمشاركة عناصر من القوات الجوية وقوات المظلات لكل من مصر والسعودية والإمارات والأردن وسلطنة عمان، فضلاً عن مشاركة البحرين والكويت بصفة مراقب.

وتضمنت المرحلة الختامية للتدريب عددا من الأنشطة التدريبية المختلفة وتنفيذ إسقاطا جوىا بالمظلات لإمداد القوات المشتركة في التدريب باحتياجاتها المختلفة من الوقود والذخيرة اللازمة عن طريق الإمداد المتوسط والإسقاط الثقيل.

في 25 ديسمبر 2022 استقبل الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني بمكتبه الفريق بحري أركان حرب أشرف إبراهيم عطوة قائد القوات البحرية بجمهورية مصر العربية، تم خلال المقابلة بحث عدد من الأمور ذات الاهتمام، كما تم التطرق إلى عدد من مجالات التعاون المشتركة بين البلدين الشقيقين، والحديث عن عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم الجانبين.

وفي ديسمبر 2022، أيضًا، استقبل اللواء الركن مطر بن سالم البلوشي قائد الجيش السلطاني العُماني بمكتبه بمعسكر المرتفعة الفريق بحري أركان حرب أشرف إبراهيم عطوة قائد القوات البحرية بمصر والوفد العسكري المرافق له، ورحّب قائد الجيش السلطاني العُماني بقائد القوات البحرية المصرية والوفد المرافق له، وتم خلال المقابلة تبادل وجهات النظر، ومناقشة عدد من الموضوعات العسكرية ذات الاهتمام المشترك.

حضر المقابلة اللواء الركن بحري سيف بن ناصر الرحبي قائد البحرية السُّلطانية العُمانية، وملحق الدفاع بسفارة بمصر بمسقط.

في العام الماضي، استقبل اللواء الركن بحري سيف بن ناصر الرحبي قائد البحرية السلطانية العُمانية بمكتبه بمعسكر المرتفعة الفريق بحري أركان حرب أشرف إبراهيم عطوة قائد القوات البحرية بجمهورية مصر العربية والوفد العسكري المرافق له وتم خلال المقابلة استعراض عدد من الموضوعات التي من شأنها أن تعمل على تطوير العلاقات العسكرية القائمة بين البحرية السلطانية العُمانية والقوات البحرية بجمهورية مصر العربية، إلى جانب تبادل وجهات النظر في عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك لاسيما في المجالات البحرية.

واستقبل د.محمد بن ناصر الزعابي الأمين العام بوزارة الدفاع العمانية بمكتبه بمعسكر المرتفعة الفريق بحري أركان حرب أشرف إبراهيم عطوه قائد القوات البحرية بجمهورية مصر العربية والوفد العسكري المرافق، حيث استعرض الطرفان خلال المقابلة العلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين، وتبادل وجهات النظر حول عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.

وفي سبتمبر من العام الماضي، نفذت القوات الخاصة المصرية والعمانية التدريب المشترك "قلعة الجبل"، الذى أجريت فعالياته بولاية الجبل الأخضر بسلطنة عمان، فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الصديقة والشقيقة لدعم علاقات التعاون بمختلف المجالات العسكرية.

وشمل تدريب "قلعة الجبل" على عدد من الأنشطة والفعاليات التى تضمنت عقد مجموعة من المحاضرات النظرية فى مختلف الموضوعات للتعرف على الخبرات القتالية للجانبين وتحقيق الدمج والتجانس بين القوات المشاركة لتوحيد المفاهيم وصقل المهارات لكلا الجانبين والتدريب على تنفيذ دوريات إستطلاع الكمائن والإغارة والتدريب على أعمال القتال فى المناطق المبنية والجبلية.

كما تم خلال التدريب تنفيذ عدد من الرمايات بمختلف الأسلحة، واختتم التدريب بتنفيذ بيان عملى لاقتحام قرية حدودية من خلال القيام بتأمين المبانى الحيوية وتطهيرها وإخلاء المصابين واستعادة السيطرة على المناطق داخل القرية.