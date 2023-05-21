الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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العرابى: العلاقات المصرية العمانية ثابتة ولم تشهد اهتزازا على مدار 4 عقود

السفير محمد العرابي
السفير محمد العرابي

علق السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، على زيارة سلطان عمان هيثم بن طارق لمصر، لمدة يومين.

وقال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، خلال لقائه ببرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفي، والمُذاع عبر فضائية "صدي البلد"، مساء اليوم الأحد، إن العلاقة المصرية العمانية دائما علاقة ثابتة ولم تشهد أي نوع من الاهتزاز على مر 4 عقود.

وأضاف أن العلاقات المصرية العمانية تعتبر نموذجًا للعلاقات العربية العربية"، لافتاً إلى أن السياسة الخارجية العمانية لها استقلالية ومميزات خاصة تميزها عن سياسات دول عربية كثيرة.

وأشار السفير محمد العرابي إلى أن السياسة الخارجية العمانية دائمًا منخرطة في أي جهود لتحقيق السلام سواء في الإقليم أو خارج الإقليم، ودورها دائمًا إيجابي.

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