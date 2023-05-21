الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حقيقة منع فتاة محجبة من دخول أحد المطاعم

منع فتاة محجبة من
منع فتاة محجبة من دخول أحد المطاعم

علق علي كامل منصور، عضو غرفة المطاعم والمنشآت بالاتحاد المصري للغرف التجارية، على واقعة طرد فتيات بسبب الحجاب.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمُذاع عبر فضائية "صدي البلد"، مساء اليوم الأحد، "لم نتلق أي بلاغ بهذا الشأن، ولم نتلق أي شكوى من هذا السياق، ونرحب بجميع الأخوة العرب".

وأضاف: "لا يمكن لصاحب أي منشأة أن يمنع أي شخص من دخول المكان، لأنه في حالة المخالفة أو تضرر أي مواطن، سواء عربي أو مصري، سيتم غلق المنشأة فورًا". 

وتابع عضو غرفة المطاعم والمنشآت بالاتحاد المصري للغرف التجارية: "الحجاب المصري أو الجلباب مرحب بهم في أي مكان".

وشدد أن المخالفة تتضمن غلق المنشأة فورًا، متابعاً: "ما حدث ترويج للمنشأة ولم نتلق أي شكوى". 

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