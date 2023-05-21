الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هاشم ربيع: استقلالية المواطن عن العمل الحزبى إشكالية تتطلب النقاش

الدكتور عمرو هاشم
الدكتور عمرو هاشم ربيع،

قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، عضو مجلس الأمناء بالحوار الوطني، إن ابتعاد المصريين عن التواجد فى الأحزاب أمر يحتاج للمراجعة والتوقف من جانب الجميع، حيث يوجد 107 ملايين مواطن، بينهم عدد ضئيل، ممن يشارك فى العمل الحزبى وهو أمر مخجل.

وقال خلال كلمته بالجلسة النقاشية الثانية للجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي فى الحوار الوطني، إن هناك سؤالًا يطرح نفسه، وهو هل يوجد 100 قضية مختلف عليها فى مصر من أجل أن نكون أمام 100 حزب فى مصر؟

وذكر أن مسألة الاستقلالية لا بد أن تتم مناقشتها بشكل كبير من التوسع، حيث إن هذا أمر يمثل إشكالية للعمل الحزبي، متسائلًا عن وجود 100 حزب فى مصر لا يوجد فيهم أعضاء تتماشى مع العدد السكاني للدولة المصرية.

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