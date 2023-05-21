مجلس التعاون الخليجي يدين الانتهاكات المستمرة بحق المسجد الأقصى

أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، اليوم الأحد، الانتهاكات المستمرة بحق المسجد الأقصى وآخرها اليوم من قبل مسؤول إسرائيلي.

وشدد البديوي في بيان له، اليوم، على ضرورة التحرك الفوري والعاجل لمنع هذه الانتهاكات لحرمة المسجد الأقصى وباحاته.

كما حمل الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي قوات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية ردود الفعل الناتجة عن هذه الانتهاكات.

ودعا البديوي مؤسسات المجتمع الدولي كافة إلى التدخل بقوة وسرعة لإعادة إحياء جهود تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة في إقامة دولته على أراضي عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية، لتحقيق السلام والاستقرار المنشود في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

الرئاسة الفلسطينية: اجتماع حكومة الاحتلال في القدس لا يغير من حقيقة فلسطينيتها

وفى وقت سابق من اليوم، أكد الناطق الرسمي بإسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن اجتماع حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو داخل أحد الأنفاق الاستعمارية التي حفرها الاحتلال تحت المسجد الأقصى المبارك، لا يغير من حقيقة فلسطينيتها شيئا.

وأكد أبو ردينة في بيان له، اليوم، أن هوية القدس العربية بمقدساتها الإسلامية والمسيحية لن تغيرها تصريحات نتنياهو ولا الواقع الموجود بحكم الاحتلال، لأن هذا الاحتلال لن يغير التاريخ ولن يصنع مستقبلا، ووجود نتنياهو وحكومته إنما هو بقوة السلاح والاحتلال الباطل، ونهايته إلى زوال.

ولفت أبو ردينة إلى أن مهاجمة نتنياهو لخطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الأمم المتحدة خلال احتفالية النكبة، يؤكد أن أبومازن كشف كذب رواية الاحتلال وزيفها أمام العالم أجمع، بأن الإسرائيليين لا علاقة لهم بالقدس والحرم القدسي الشريف بما يشمل الحائط الغربي، وهو ملك للمسلمين فقط.

كما طالب الناطق بإسم الرئاسة الفلسطينية المجتمع الدولي، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، بضرورة إلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف الأعمال أحادية الجانب، خاصة الأعمال الاستفزازية بحق المسلمين والمسيحيين على حد سواء، والانتهاكات المتكررة للمقدسات الإسلامية والمسيحية.