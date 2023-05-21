محافظ بني سويف يكلف بالبحث عن طفل مصاب بمحطة القطار

كلف د.محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وكيل وزارة التضامن باتخاذ ما يلزم حيال ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل عن وجود طفل به إصابة في قدمه نائم ويبدو عليه أنه ليس له مأوى بشارع صفية زغلول بمدخل محطة السكة الحديد بمدينة بني سويف، مشددًا على سرعة التعامل مع الحالة وإبلاغه بما تم تنفيذه حيالها.

أفادت أمل عزوز وكيل الوزارة، أنه فور تكليف المحافظ، تم توجيه فريق التدخل السريع التابع للمديرية لمكان الطفل ، حيث لم يجدوه بالمكان المذكور وبالاستعلام والتحري عن الحالة أفاد بعض المواطنين الذين قد تواجدوا بالمكان أن الطفل كان "ولدا وليس بنت" كان موجوداً بالفعل، وقام أحد المواطنين بالحديث معه وعلم منه أنه من إحدى محافظات الصعيد، فقام المواطن بحجز تذكرة للطفل لمحافظته وهو، حاليًا، في طريق عودته لأهله بحسب إفادة شهود عيان بالمكان.