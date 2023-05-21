الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

استقرار وهدوء في ثاني أيام امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

جانب من الامتحانات
جانب من الامتحانات

سادت حالة من الاستقرار والانتظام في امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية، وامتحانات شهادات القراءات للدور الأول، خلال اليوم الثاني، دون رصد أية شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحانات، أو عدم مناسبتها للزمن المقرر للامتحان.

وأدى طلاب الشهادة الابتدائية الامتحان في مادتي التربية الإسلامية والعلوم، بينما أدى طلاب الشهادة الإعدادية الامتحان في مادتي حفظ القرآن الكريم وتجويده والثقافة الإسلامية، وأدى طلاب شهادة التجويد الامتحان في مادتي التوحيد والمواد الاجتماعية، في حين أدى طلاب شهادة العالية الامتحان في مادتي العروض والمواد الاجتماعية، بينما أدى طلاب التخصص الامتحان في مواد تراجم القراء والفواصل والتربية العلمية.

وقامت غرفة العلميات بقطاع المعاهد الأزهرية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول جميع الأسئلة إلى جميع اللجان بالمناطق الأزهرية، وتواجد الملاحظين، وانتظام سير الامتحانات باللجان، وتابع الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الامتحانات من خلال غرفة العمليات بقطاع المعاهد الأزهرية الامتحانات بكافة معاهد الجمهورية بالاتصال إلكترونيًا باستخدام برامج الاجتماعات عن بعد وذلك من خلال التواصل مع لجان المتابعة من قطاع المعاهد والمنتشرة في كافة المناطق على مستوى الجمهورية للاطمئنان على حسن سير أعمال الامتحانات.

جدير بالذكر أن أعداد الطلاب المتقدمين للشهادة الابتدائية  164639 طالب وطالبة، بينما يبلغ عدد الطلاب المتقدمين للشهادة الإعدادية 158360، وتستمر امتحانات الشهادة الابتدائية إلى يوم الخميس الموافق 25/5/2023، بينما تستمر امتحانات الشهادة الإعدادية إلى يوم السبت الموافق 27/5/2023 .

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