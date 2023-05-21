برايتون يضمن المشاركة الأوروبية بفوزه على ساوثهامبتون

ضمن فريق برايتون، المشاركة في البطولات القارية للمرة الأولى في تاريخه، الموسم المقبل، وذلك بعد فوزه على ساوثهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة السابعة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريميرليج"، موسم 2022-2023.

افتتح إيفان فيرجسون، التسجيل لـ برايتون في الدقيقة 29 من متابعة لتمريرة زميله أليكسيس ماك أليستر.

وعاد فيرجسون لتسجيل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 40 من متابعة لتمريرة زميله ميتوما.

وسجل محمد اليوناسي الهدف الأول لـ ساوثهامبتون في الدقيقة 58 بضربة رسية من متابعة للركلة الركنية التي نفذها وارد براوس من الجهة اليسرى.

وسجل ثيو والكوت هدفًا لـ ساوثهامبتون في الدقيقة 63، لكن تم إلغائه بداعي التسلل، بعد العودة لتقنية الفيديو.

وأحرز باسكال جروس الهدف الثالث لـ برايتون في الدقيقة 69، ليؤكد انتصار فريقه.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد برايتون لـ 61 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي ليضمن التأهل إلى الدوري الأوروبي أو دوري المؤتمر الأوروبي الموسم المقبل على حساب توتنهام، فيما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 24 نقطة في المركز العشرين والأخير.