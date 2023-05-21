الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

محمد رمضان يرقص فوق طائرة فى أغنيته الجديدة "عربى"

محمد رمضان
محمد رمضان

انتهى الأيام الماضية النجم محمد رمضان من تصوير فيديو كليب أغنيته الجديدة التي تحمل أسم “عربي” والذي قام بتصويرها أثناء تواجدة الفترة الماضية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وظهر محمد رمضان في كواليس تصوير كليب أغنية “عربي” وهو يرقص أعلى أحد الطائرات الخاصة، ويتعاون في الأغنية مع مطرب الراب العالمي “فيوتشر” وحمس “رمضان” الجمهور حول الكليب ونشر عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي “إنستجرام” عددا من صور كواليس التصوير وعلق عليها قائلًا: “لو متحمسين لأغنيتي مع فيوتشر؟! يلا نوصل هاشتاج #عربي للمليار”.

ومن المقرر أن يطرح محمد رمضان فيديو كليب أغنية “عربي” خلال أيام قليلة عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

فيلم ع الزيرو

استأنف النجم محمد رمضان تصوير مشاهد فيلمه السينمائي الجديد الذي يحمل اسم "ع الزيرو"، والذي يخوض بطولته برفقة النجمة نيللي كريم.

وكشف رمضان عن شخصيته في فيلم "ع الزيرو" ويظهر خلال الأحداث بشخصية تدعى حمزة وشهرته "دراجون" ويعمل "دي جي" مشهورًا في مصر، فيما تجسد نيللي كريم شخصية تدعى مريم.

ومن المقرر أن يطرح الفيلم السينمائي "ع الزيرو" بدور العرض السينمائية للجمهور ضمن أفلام موسم عيد الأضحى المقبل، ويسعى فريق الفيلم بأكمله للانتهاء من تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة، إذ لم يتبق لهم سوى أسبوع واحد فقط، حيث تسير معدلات التصوير بشكل متميز.

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تفاصيل وأحداث فيلم "ع الزيرو"

تدور أحداث فيلم "ع الزيرو"، فى إطار أكشن اجتماعي، حول شاب بسيط يجسده محمد رمضان، يعمل على "دي جي" تتوفى زوجته ليصبح هو المسئول عن رعاية طفلة الوحيد وهو مريض يسعى لعلاجه، وتتطور الأحداث ليصبح “دراجون” واحدًا من الأغنياء، ليدخل في تجارة الأعضاء البشرية، ويقع فى حب نيللى كريم، والفيلم يحتوى على العديد من المواقف الكوميدية.

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صناع وأبطال فيلم "ع الزيرو"

يذكر أن فيلم "ع الزيرو"، بطولة نيللي كريم، ومحمد رمضان، وجومانا مراد، والطفل منذر مهران، ونخبة كبيرة من الفنانين وضيوف الشرف، والعمل من تأليف مدحت العدل، وإنتاج شركة العدل جروب، وإخراج ماندو العدل.
 

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النجم محمد رمضان محمد رمضان عربي الولايات المتحدة الامريكية أغنية “عربي” مطرب الراب العالمي “فيوتشر” فيوتشر كليب أغنية “عربي” فيلم ع الزيرو

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