أوقاف الإسكندرية: القيادة السياسية تولى اهتمامًا بالغًا بالقرآن وأهله

تابع الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، الأحد، الأنشطة القرآنية والصيفية بالمحافظة، بمسجد محمد موسى بإدارة أوقاف العجمي، حيث تجمع عدد ما يزيد على ألف طفل للمشاركة في النشاط الصيفي.

أكد أولياء الأمور ثقتهم في الأوقاف ومساجدها بعدما شاهدوا تحقق نجاحات غير مسبوقة في العديد من الأنشطة والمجالات التى جعلتهم واثقين بأن أبناءهم في أحضان الأوقاف سيكونون في أمان.

وألقى الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل الوزارة، كلمة وجهها لأولياء الأمور والأطفال المشاركين بأن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي والقيادة الدينية تولي اهتمامًا بالغًا بالقرآن وأهله، وأن أوقاف الإسكندرية تعلن تمام جاهزيتها واستعدادها بكل قيادتها وأئمتها ومساجدها لشرف استقبال أبناء الوطن بمختلف مراحلهم العمرية لتحفيظهم كتاب الله وتبصيرهم بصحيح تعاليم الدين الإسلامي الذي يدعو إلى الحب والصفح والتراحم والسلام والبناء والتعمير والصلح والإصلاح وعظيم مكارم الأخلاق التي تحقق مراد الله؛ ممثلة في قوله تعالي: (هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ)، وقوله تعالى: (وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ)، وقوله تعالى: (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ)، وقوله صلى الله عليه وسلم: (خيرُكُم مَن تعلَّمَ القرآنَ وعلَّمَهُ)، وقوله صلى الله عليه وسلم: (أحبُّ الناسِ إلى اللهِ أنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ، وأحبُّ الأعمالِ إلى اللهِ عزَّ وجلَّ سُرُورٌ يدْخِلُهُ على مسلم)، وقوله صلى الله عليه وسلم: (من قرأ حرفًا من كتابِ اللهِ فله به حسنةٌ، والحسنةُ بعشرِ أمثالِها لا أقولُ (الـم) حرفٌ ولكنْ (ألفٌ) حرفٌ و(لامٌ) حرفٌ و(ميمٌ) حرفٌ).

وأضاف سلامة أننا نسعد بخدمة القرآن وأهله حتى نخرج جيلًا يستطيع أن يبني ويعمر لا يهدم ولا يدمر، يصلح ولا يفسد، يحافظ على دينه وبلده وقادر على مواجهة أصحاب الفكر العفن والعقول الضالة والمضلة.

كما أكد لأولياء الأمور والأطفال أننا سنتبنى أصحاب المواهب في مختلف المجالات ولن نتركهم إلا وقد حققوا أهدافهم.

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