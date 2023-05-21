رئيس حزب الغد يطالب بأعطاء الأحزاب مساحة جيدة للدفاع عن البلد

قال موسى مصطفي موسى رئيس حزب الغد، إن جميع أحزاب المعارضة في كل جلسة تتحدث عن المحبوسين احتياطيًا، مؤكدًا أن جميع المصريين ويهمهم أن الجميع أحرار ولكن لايجوز الضغط على الدول بهذه الطريقة للإفراج عن السجناء.

وطالب خلال كلمته بالجلسة الثانية للجنة الأحزاب السياسية في الحوار الوطني، لجنه شئون الأحزاب إعطاء الأحزاب مساحة جيدة للدفاع عن البلد، مشيرًا إلى أن الأحزاب الحالية ضعيفة سواءً ماليا أو سياسيًا.



وأضاف: لا يجوز أن يكون هناك حزب واحد أو اثنين يسيطرون علي المشهد السياسي، قائلا: احنا مش هتحط راسنا في الرمال زي النعام.



كما أكد مصطفى أن الأحزاب من الضروري احداث تعديل كامل بها حتي يكون لها دور في الدفاع عن الدول من قبل الهجمات الخارجية.