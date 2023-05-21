الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة 3 أشخاص بتهمة احتجاز فتاة والتعدي عليها لـ28 مايو

محكمة
محكمة

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، الأحد، محاكمة 3 أشخاص بتهمة احتجاز فتاة والتعدي عليها داخل شقة أحدهم بمنطقة عابدين لجلسة 28 مايو.

تلقى قسم شرطة عابدين بلاغا من فتاة أفادت فيه بتعرفها على شخص ونشأت بينهما علاقة صداقة، واستدرجها إلى شقته، لكنها عقب دخولها فوجئت بأصدقائه واحتجزوها وهتكوا عرضها .

تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات والتحقيقات صحة الواقعة ،وأن المجنى عليه توجهت برضاها إلى أحد المتهمين ودخلت شقته، لكن أصدقائه واحتجزوها واعتدوا عليها جنسيا، تم القبض على المتهمين واحالتهم للنيابة العامة التى قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق وإحالتهم لمحكمة الجنايات.

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