الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"المركزى" يعلن ارتفاع رصيد نقود الاحتياطى والودائع بالعملة المحلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشف أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي عن ارتفاع نقود الاحتياطي (MO) بمقدار 333.1 مليار جنيه بمعدل 27.9% خلال الفترة من يوليو إلى يناير من العام المالي 2022-2023 لتصل إلى 1.526 تريليون جنيه في نهاية يناير 2023.

وأشار تقرير البنك المركزي الصادر اليوم الأحد، إلى أن ذلك أدى إلى ارتفاع ودائع البنوك بالعملة المحلية لدى البنك المركزي بمقدار 307 مليارات جنيه بمعدل 86.5%، والنقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي بمقدار 26.1 مليار جنيه بمعدل 3.1%.

وجاء ارتفاع نقود الاحتياطي محصلة لارتفاع صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 202.4 مليار جنيه، وصافي البنود الموازنة بمقدار 388.7 مليار جنيه من ناحية، وانخفاض صافي المطلوبات من البنوك بمقدار 149.9 مليار جنيه، وصافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 108.1 مليار جنيه من ناحية أخرى.

وارتفعت السيولة المحلية بمقدار 1.95 تريليون جنيه، بمعدل 16.6% خلال الفترة من يوليو إلى يناير من العام المالي 2022-2023، لتصل إلى 7.710 تريليون جنيه في نهاية يناير 2023، طبقًا لتقرير البنك المركزي الصادر اليوم.

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