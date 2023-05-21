وكيل اللجنة التشريعية السابق يطالب بدمج الأحزاب متشابهة الأفكار والأيدلوجيات

قال المستشار نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية السابق بمجلس النواب إن الأحزاب السياسية في مصر تحتاج لبعض التعديلات في قوانينها المنظمة لعملها لتعزيز دورها الحزبي والانتخابي في المجتمع.

وطالب الجمل، خلال كلمته بالجلسة الأولى للجنة الأحزاب السياسية في الحوار الوطني، والتي انعقدت تحت عنوان "قواعد ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها" بتطبيق إمكانية دمج الأحزاب السياسية في مصر لأن الدمج ينتج كتلة حزبية متعددة تستطيع أن تنتج في العمل الحزبي والسياسي.

وأكد الجمل أن الاتفاق في السياسات والأفكار والأيديولوجيات يوجب دمج الأحزاب، فكلما قل تعدد الأحزاب واجتمعت الأيديولوجيات المتشابهة كان أفضل، فلا يحدث تفتت في الحياة الحزبية وتتفتت الديمقراطية، مطالبا بأن يتم تشكيل لجنة من القضاة لتنظيم الحياة الحزبية في مصر.

يذكر أن لجنة الأحزاب السياسية تناقش في جلسة اليوم 3 موضوعات أبرزها: قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها، تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب، الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.

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