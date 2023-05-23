أمين «العربي الناصري»: الحوار الوطني يدعم عودة ثقة الشارع المصرى فى الأحزاب السياسية (فيديو)

أكد أحمد حسن الأمين العام للحزب العربي الناصري أن الحوار الوطني سيدعم ثقة الشارع المصرى فى الأحزاب السياسية.

وأضاف أن المؤسسات الإعلامية داخل الأحزاب السياسية فقدت دورها الحقيقي بغلقها وتشريد عدد كبير من الصحفيين العاملين بها والبالغ عددهم ٦٠٠شخصا، داعيا لعودة الجانب الإعلامي للمؤسسات الحزبية لسابق عهده، لنشر أفكار ومبادىء الحزب خارج مقراته وتصل للمواطن.

يأتي ذلك في ظل فعاليات جلسات المحور السياسي للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا المهمة، فى مستهل الأسبوع الثانى للجلسات، وتعقد اليوم 4 جلسات، تخصص جلستان لمناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية، وعلى التوازي تخصص جلستان لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، ضمن الموضوعات المدرجة بجدول أعمال لجنة المحليات.

وتناقش لجنة الأحزاب السياسية جميع القضايا الخاصة باللجنة، التي تخص قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها، و تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب، والحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.

فيما تناقش لجنة المحليات كافة قضاياها والتى تتمثل في النظام الانتخابى المناسب فى ضوء المادة 180 من الدستور، شروط وإجراءات الترشح لعضوية المجالس المحلية، الحدان الأقصى والأدنى لأعداد أعضاء المجالس المحلية فى كل من المحافظة، والمركز، والمدينة، والحى، والقرية، مع العمل على ربطهما بأعداد السكان، كلما استطعنا ذلك، أدوات المجالس المحلية فى مساءلة رؤساء الوحدات المحلية (السؤال - طلب الإحاطة - الاستجواب وضوابط استخدامه)، شروط حل المجالس المحلية من جانب السلطة التنفيذية، التركيز على تعديل القانون الحالى فى الموضوعات السابقة(عدد المواد حوالى 23 مادة)، عدم الدخول فى اختصاصات المجالس المحلية، وكذلك التمويل المحلى، وتركهما للقانون الحالى، على أن تتم مناقشة ذلك فى القانون الشامل.

يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني كان قد توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام "الأحد، الثلاثاء، الخميس" من كل أسبوع، ويخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات، وتقرر انعقاد الجلسات في الأسبوع الأول بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.