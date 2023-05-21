الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

باسل عادل: نحتاج التوجه بالإخطار عن تكوين الأحزاب قبل التأسيس

باسل عادل
باسل عادل

قال باسل عادل، عضو مجلس النواب سابقًا، إن شرعية تكوين الأحزاب غير موجودة داخل القانون الخاص  بشئون الأحزاب، مؤكدًا أنها تحتاج إلى علاج.

وأضاف خلال كلمته في الحوار الوطني، أن المادة 5 من القانون تتحدث عن النظام الداخلي للأحزاب، مهمة جدًا، لأنها تتحدث عن طريقة إجراءات التكوين وإجراءات التشكيل.

وأشار إلى أن لجنة شئون الأحزاب موجودة، ولكن لا يوجد شيء في القانون يقدم للجنة شئون الأحزاب.

وتابع: نحتاج التوجه بالإخطار عن تكوين الأحزاب قبل التأسيس، وتكون هناك مدة لجمع الـ٥٠٠٠ توكيل الخاص بالتأسيس.
واسنطرد: نريد تشكيل الهيئة الوطنية للأحزاب، ويكون دورها أكبر من مجرد تكوين الأحزاب، ويكون من ضمن أدوارها مراقبة علاقة المال بالسياسة.

وانطلقت صباح اليوم الأحد، الجلسات النقاشية للجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي فى الحوار الوطني،  وتناقش اللجنة جميع القضايا المدرجة ضمن جدول أعمالها بحسب ما انتهي إليه مجلس أمناء الحوار.

وجاءت قضايا اللجنة كالتالي: قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها وتشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب، بالإضافة إلى قضية "الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب".

يأتي ذلك بحضور الدكتور علي الدين هلال، المقرر العام للمحور السياسي، والنائب إيهاب الطماوى، مقرر لجنة الأحزاب السياسية والكاتب الصحفي خالد داود، المقرر المساعد وممثلين عن مجلس أمناء الحوار، ومئات من ممثلي مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء ووسائل الإعلام العربية والمحلية والأجنبية.

باسل عادل تكوين الأحزاب شئون الأحزاب الحوار الوطنى النظام الداخلي للأحزاب

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