الأحد 21 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس حزب "إرادة جيل": الشارع المصرى بحاجة لمزيد من الأحزاب

النائب تيسير مطر
النائب تيسير مطر

وجّه النائب تيسير مطر، رئيس حزب "إرادة جيل" ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبًا سياسيًا، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعوته للحوار الوطني.

وقال "مطر" خلال مشاركته بجلسة مناقشة القضايا السياسية بالمحور السياسي في الحوار الوطني: "أشكر الرئيس السيسي لأنه بعد دعواته نجلس اليوم ونتحاور ونتناقش".

وأشار إلى أنه لا يرى وجود ضرورة لفكرة تعديل قانون الأحزاب السياسية، مضيفًا: "نحن كحزب إرادة جيل جزء من تحالف الأحزاب المصرية لا نريد تعديل قانون الأحزاب ونرى أنه لا يحتاج إلى تعديلات".

وانتقد فكرة من يردد أن عدد الأحزاب السياسية المصرية كبير، مؤكدًا أن الشارع السياسي المصري يريد المزيد من الأحزاب: "نحن كمصريين عددنا يزيد عن 100 مليون، وبالتالي نريد مزيدا من الأحزاب لكن بشرط أن تكون هذه الأحزاب مفعلة"، موضحًا أن عدد الأحزاب في بعض الدول الأوروبية يصل إلى 400 حزب سياسي.

كما أعلن رفضه التام لفكرة إلغاء لجنة شئون الأحزاب، مضيفا:" لجنة شئون الأحزاب تقوم بدور قوي نريد توسيع اختصاصاتها وخاصة أنها تضم كوكبة من القضاة الشرفاء".

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