الأحد 21 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الحزب المصرى الديمقراطى يشيد بالإفراج عن المحبوسين

عفو رئاسي
عفو رئاسي

طالب بسام الصواف؛ عضو الهيئة العليا وأمين المحليات بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وممثل عن تحالف أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية، بتسريع وتيرة الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا الرأي، مشيدًا بما تم في هذا الملف من جهد كبير في الإفراج عن العديد منهم. 

وأوضح الصواف خلال كلمته بجلسة: «قانون المجالس الشعبية المحلية» ضمن جلسات لجنة المحليات بالمحور السياسي بالحوار الوطني، أن الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا الرأي يمثل ضمانة حقيقية لنجاح الحوار.

وفيما يخص موضوع المجالس المحلية، قال عضو الهيئة العليا وأمين المحليات بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: «لدينا قناعة تامة أن هذه اللجنة من أكثر اللجان أهمية، حيث آخر مجالس محلية كانت موجودة بمصر كانت في ٢٠٠٨ وتم حلها في ٢٠١١ تنفيذًا لقرار الإدارية العليا».

وأشار إلى أن «دستور ٢٠١٤ في تناوله للمجالس المحلية في المواد من ١٧٥ حتى ١٨٣ أعطى مجموعة من الصلاحيات والأدوات الرقابية شديدة الأهمية لعضو المجلس المحلي كتقديم أسئلة وطلبات الإحاطة والاستجوابات انتهاءً لسحب الثقة».

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