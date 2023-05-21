الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"فوزى": الخط الأحمر الوحيد فى الحوار الوطنى هو احترام الدستور

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن الخط الأحمر الوحيد في الحوار الوطني هو احترام الدستور.

وأضاف، خلال كلمته في جلسة مناقشة لجنة المحليات بالحوار الوطني: الدستور تحدث عن الإدارة المحلية وليس الحكم المحلي، لأن الفارق بينهما كبير جدًا.

وأشار إلى أن القانون القديم كان اسمه تنظيم الحكم المحلي ولكنه أُلغي بالكامل وأصبح يسمى الإدارة المحلية.

ولفت إلى أن الدستور لم يقر بـ"الحكم المحلي" لاعتبارات سياسية وكثيرة جدًا.

وانطلقت صباح اليوم الأحد، الجلسات النقاشية للجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي فى الحوار الوطني، وتناقش اللجنة جميع القضايا المدرجة ضمن جدول أعمالها بحسب ما انتهي إليه مجلس أمناء الحوار.

وجاءت قضايا اللجنة كالتالي:  قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها وتشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب، بالإضافة إلي قضية "الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب".

يأتي ذلك بحضور الدكتور علي الدين هلال المقرر العام للمحور السياسي، والنائب إيهاب الطماوى مقرر لجنة الأحزاب السياسية والكاتب الصحفي خالد داود المقرر المساعد وممثلين عن مجلس أمناء الحوار، ومئات من ممثلي مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء ووسائل الإعلام العربية والمحلية والأجنبية.

المستشار محمود فوزي الامانة الفنية للحوار الوطني الدستور لجنة المحليات الادارة المحلية

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