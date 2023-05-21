الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

عضو المصريين الأحرار: الحوار الوطني يعجل من قانون المجالس المحلية

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال محمد البنا عضو الهيئة العليا للمصريين الأحرار، إن الحوار الوطني يعجل من سرعة تنفيذ قانون المجالس المحلية لأنه عصب النظام السياسي والوجهة الكاشفة للنظام الإداري للدولة وميزان إرضاء المواطنين.

تابع البنا، أن هذا سيحقق نظام اللامركزية المتدرجة نحو الدولة من خلال تقسيم الوحدات الإدارية، وتنظيم الحكم المحلي بمستوياته لينعكس إيجابيًا على نظام الدولة الإداري للتسهيل على المواطنين والتواصل الجيد بين الدولة ومواطنيها.

وأشاد، بما حققته المبادرة الرئاسية حياة كريمة هلا المستوى المحلي لكسر الروتين والبيروقراطية من أجل تطوير الريف المصري والارتقاء بالمحليات.

يأتي ذلك في ظل فعاليات جلسات المحور السياسي للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا المهمة، وذلك في مستهل الأسبوع الثاني للجلسات، وتعقد اليوم 4 جلسات، تخصص جلستين منهما لمناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية، وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريين لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات.

وتناقش لجنة الأحزاب السياسية جميع القضايا الخاصة باللجنة، والتي تتخصص في قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها، وتشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب، والحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.

فيما تناقش لجنة المحليات كافة قضاياها والتي تتمثل في النظام الانتخابي المناسب في ضوء المادة 180 من الدستور، شروط وإجراءات الترشح لعضوية المجالس المحلية، الحدان الأقصى والأدنى لأعداد أعضاء المجالس المحلية في كل من المحافظة، والمركز، والمدينة، والحي، والقرية، مع العمل على ربطهما بأعداد السكان، كلما استطعنا ذلك، أدوات المجالس المحلية في مساءلة رؤساء الوحدات المحلية (السؤال- طلب الإحاطة- الاستجواب وضوابط استخدامه)، شروط حل المجالس المحلية من جانب السلطة التنفيذية، التركيز على تعديل القانون الحالي في الموضوعات السابقة (عدد المواد حوالي 23 مادة)، عدم الدخول في اختصاصات المجالس المحلية، وكذلك التمويل المحلي، وتركهما للقانون الحالي، على أن تتم مناقشة ذلك في القانون الشامل.

يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني كان قد توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام "الأحد، الثلاثاء، الخميس" من كل أسبوع، ويخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات، وتقرر انعقاد الجلسات في الأسبوع الأول بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.

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