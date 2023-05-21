الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بينهم سيدة.. حبس 4 متهمين بحيازة مواد مخدرة فى القاهرة

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة، بحبس 4 أشخاص من بينهم سيدة لحيازتهم مواد مخدرة 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لهم في الميعاد المحدد.

وألقى رجال مباحث القاهرة القبض على 4 أشخاص بينهم سيدة وبحوزتهم هيروين واستروكس وأقراص مخدرة.

تعود البداية عندما تم ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته "عدد 1010 قرص مخدر- مبلغ مالى- سلاح أبيض (مطواة)- هاتف محمول".

كما تم ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال تواجده بمحل سكنه بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزته "كمية من مخدر الإستروكس وزنت 3 كيلو جرام- مبلغ مالى- سلاح أبيض- مكواة شعر- كمية من الأكياس البلاستيكية الفارغة- ميزان حساس- هاتف محمول".

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص- وسيدة "لهما معلومات جنائية" حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المطرية ، وبحوزتهما "كمية من مخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام- مبلغ مالى- سلاح أبيض "مطواة"- 2 هاتف محمول".

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم المواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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