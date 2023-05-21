المقرر المساعد للمحور السياسى: لا حياة سياسية سليمة دون أحزاب

قال الدكتور مصطفى كامل السيد، المقرر المساعد للمحور السياسي، إنه لا يمكن أن تقوم حياة سياسية سليمة بدون وجود أحزاب سياسية، مضيفًا: "ما نأمل بالوصول إليه ما زال بعيدًا عن واقعنا".

وشدد خلال كلمته بالجلسة النقاشية للجنة الأحزاب السياسية "مناقشة جميع قضايا اللجنة" ضمن المحور السياسي بالحوار الوطني، على ضرورة الالتزام بنصوص القانون، وهناك مشكلة في القانون بقيود على الأحزاب السياسية، وإطلاق الحرية للأحزاب السياسية موجهًا التحية للأجهزة المعنية في إطلاق سراح المحبوسبن احتياطيًا.

وأضاف: "نأمل مع انتهاء الحوار أن يكون جميع المحبوسين قد خرجوا"، مضيفًا أن حرية الأحزاب ومعرفة المواطنين بنشاطاتها لا يتوقف عليها فقط ولكن لا بد من مساحة إعلامية للأحزاب.

وانطلقت اليوم الأحد، جلسات المحور السياسي الثانية للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا المهمة، حيث تُعقد اليوم 4 جلسات، تخصص جلستان منها لمناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية.

وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات.