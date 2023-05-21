رئيس برلمانية "مستقبل وطن": أرقام صادمة بشأن صادرات مصر من الأدوية

قال النائب حسام الخولي، ممثل الهيئة البرلمانية بحزب "مستقبل وطن"، إن الدراسة المقدمة بشأن صناعة الدواء تحتوي على أرقام صادمة بشأن موقف صادرات مصر من الأدوية.

وأضاف خلال جلسة اللجنـة المشـتركة مـن لجنـة الصـحة والسكان بالحوار الوطني، أن نسبة تلك الصادرات إلى الدول العربية تبلغ 79.%، أي أقل من 1%، في حين تبلغ نسبة صادرات مصر من الأدوية لأفريقيا 1,. %.

وأشار إلى ضرورة تصويب الأمر، لا سيما وأن الفرصة كبيرة بالحلول المطروحة.

ولفت الخولي إلى أنه كمواطن وليس متخصصًا في صناعة الدواء، يرى أهمية وجود الدواء حتى وإن كان مرتفع الثمن.