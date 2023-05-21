الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مؤتمر حاشد لحث المزارعين على توريد القمح بالفيوم (صور)

عقدت الإدارة الزراعية بمركز إبشواي بالفيوم، بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية بقصر الجبالي، الأحد، مؤتمرًا حاشدًَا؛ لحث المزارعين والتجار على توريد القمح للشون والمطاحن بدائرة المركز، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد ثابت، رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق.

وأكد رئيس الوحدة المحلية بقصر الجبالي، خلال المؤتمر، ضرورة تكاتف المزارعين مع الدولة لزيادة الكميات الموردة من القمح المحلى للموسم الحالي باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية الهامة لتأمين احتياجات السوق المحلية وتوفير رغيف الخبز المدعم للمواطنين بتكليف من أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بضرورة توعية المزارعين وحثهم على توريد محصول القمح للصوامع والشون والهناجر المخصصة.

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مؤتمر حث المزارعين توريد القمح قصر الجبالي الفيوم

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