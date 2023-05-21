وزير التنمية المحلية يتابع توريد القمح ومشروعات "حياة كريمة"

عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اجتماعاً بعد ظهر اليوم عبر الفيديو كونفرانس مع المحافظين من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، حيث شهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات التنموية والخدمية ومتابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء في تلك الملفات.

وتابع وزير التنمية المحلية في بداية الاجتماع موقف توريد محصول القمح من المزارعين والموردين حتى الآن تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء للوصول إلى الكميات المستهدفة وتذليل أي تحديات أو معوقات في هذا الشأن بالإضافة إلى استمرار منع تداول الأقماح خارج الإطار الرسمي لعملية التوريد بالشون والصوامع المخصصة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات في عملية التوريد .

وأشار آمنة إلى أهمية تقديم كل التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمزارعين والموردين وصرف المستحقات أولاً بأول لتعزيز نسب التوريد المستهدفة وإحكام الرقابة على منظومة عمليات توريد محصول القمح كونه محصولاً استراتيجياً مهماً للدولة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية .

وخلال الاجتماع استعرض المخالطين معدلات توريد القمح التي وصلت إلي الشون والصوامع في جميع المحافظات ، حيث أكد وزير التنمية المحلية على ضرورة عقد لقاءات دورية مع المزارعين والموردين وبحث أي تحديات تواجههم والمرور اليومي الميداني للقطاعات المختصة بالمحافظة من مديريات التموين والزراعة والجمعيات الزراعية والقيادات التنفيذية لتشجيع المزارعين على التوريد في ظل الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة لهذا الملف المهم.

كما شهد اللقاء استعراض موقف تسليم الآثاث وفرش مقار مجمعات الخدمات الحكومية بقرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " في إطار الاتفاق الذى وقعته وزارة التنمية المحلية مع وزارة الدولة للإنتاج الحربى في هذا الشأن وكذا توصيل المرافق وربط المجمعات بالمراكز التكنولوجية تمهيداً لانطلاق العمل بتلك المجمعات التي تم الانتهاء منها واستقبال المواطنين.

ووجه آمنة بأهمية المتابعة المستمرة من المحافظين لهذا الملف لمتابعة استلام الأثاث والتجهيزات طبقاً للمواصفات المتفق عليها وسرعة توصيل المرافق من الكهرباء والصرف الصحي والمياه والتجهيزات الالكترونية لتلك المجمعات ودخولها الخدمة أمام المواطنين فى جميع القرى المستهدفة تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير.