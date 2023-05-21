عقب وصوله إلى تونس.. معين الشعبانى: تدريب الترجى شرف كبير (فيديو)

أعرب المدرب التونسي معين الشعباني، عن سعادته الكبيرة بتولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي، مشيرًا إلى أنه يتشرف بعودته مرة أخرى لقيادة الفريق.

كان الشعباني، قد وصل صباح اليوم، إلى مطار قرطاج قادمًا من القاهرة، من أجل تولي القيادة الفنية لفريق العاصمة التونسية، خلفًا لمواطنه نبيل معلول.

وحسبما ذكرت وسائل إعلام تونسية، فإن الشعباني توصل إلى اتفاق مع إدارة نادي سيراميكا لفسخ التعاقد بينهما بالتراضي.

وقال الشعباني، في تصريحات لإذاعة «موازييك إف أم»، إنه لا يوجد مدرب يرفض عرضا لتدريب الترجي.

وقدم الشعباني الشكر لإدارة نادي سيراميكا كليوباترا على تفهمها لرغبته في العودة لنادي «باب سويقة»، وشاكرًا في الوقت ذاته، إدارة الترجي برئاسة حمدي المدب على الثقة التي وضعها في شخصه.

ويخلف معين الشعباني، مواطنه نبيل معلول، الذي استقال من منصبه، عقب خسارة الترجي أمام ضيفه الأهلي، بثلاثية نظيفة، في مباراة ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي جمعتهما يوم الثاني عشر من مايو الجاري، على ستاد (حمادي العقربي).

كان الشعباني يشغل منصب المدرب المساعد للترجي، خلال الفترة ما بين 2016 إلى 2018، قبل أن يتولى منصب المدير الفني للفريق، خلال الفترة ما بين 2018 إلى 2021، حيث قاده لتحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا في مناسبتين (2018)، و(2018-2019)، إلى جانب مساهمته في فوز فريق «باب سويقة» لثلاثة ألقاب للدوري التونسي.