الأحد 21 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ارتفاع نسب المشاركة فى انتخابات اليونان

اليونان
اليونان

بدأ اليونانيون الأحد، التصويت في انتخابات تشريعية يمكن أن تفتح مرحلة عدم يقين رغم وعد رئيس الوزراء اليميني المنتهية ولايته كيرياكوس ميتسوتاكيس بجعل البلاد "أقوى" في حال فوزه.

عند خروجه من مكتب تصويت في أثينا، أكد الزعيم المحافظ لحزب "الديمقراطية الجديدة" المرشح لولاية ثانية من أربع سنوات أنه يريد جعل اليونان "بلدا أقوى مع دور مهم في أوروبا".

وقال: "نصوت من أجل مستقبلنا، من أجل المزيد من الوظائف ووظائف أفضل ولنظام صحي أكثر فاعلية"، وقد رافقه اثنان من أولاده الثلاثة.

في مكتب تصويت في حي شعبي في العاصمة، قال منافسه زعيم "تحالف اليسار الراديكالي-التحالف التقدمي" (سيريزا) أليكسيس تسيبراس إن هذا الاقتراع يشكل "يوم أمل لطي صفحة أربع سنوات صعبة" مع حكومة "متعجرفة لا تهتم بالأكثر عددًا".

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فتح مراكز الاقتراع فى اليونان استعدادًا لانطلاق الانتخابات العامة

خريطة الانتخابات في اليونان

يأمل زعيم سيريزا، الذي جسد في 2015 آمال اليسار الراديكالي في اوروبا، في استعادة السلطة في بلاده بعد ولاية أولى من 2015 إلى 2019 اتسمت بمواجهة مع الاتحاد الأوروبي ثم استسلام خلال مفاوضات عاصفة لإنقاذ اليونان من الركود المالي.

ستنشر استطلاعات رأي أجريت عند خروج الناخبين من مكاتب الاقتراع، بعد انتهاء عمليات التصويت عند الساعة 19,00 (16,00 ت غ).

ظهر الأحد، بلغت نسبة المشاركة في الاقتراع 31,5%، بحسب أرقام صادرة عن وزارة الداخلية شملت 16520 مكتب تصويت، فيما يتوقع محللون تسجيل نسبة امتناع عن التصويت عالية بعد نسبة امتناع قياسية في العام 2019 بلغت 42%.

وتشير استطلاعات الرأي منذ أشهر إلى تقدم مريح لمعسكر ميتسوتاكيس يتراوح بين خمس وسبع نقاط.

وهذه النتائج إذا تحققت، لن تسمح لليمين بالحكم بمفرده بينما استبعد كيرياكوس ميتسوتاكيس تشكيل ائتلاف في بلد لا تستند ثقافته السياسية إلى حلول وسط.

انتخابات كيرياكوس ميتسوتاكيس اليونانيون اليونان اوروبا

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