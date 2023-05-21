الأحد 21 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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خالد داود: تنوع الأحزاب السياسية لا يعارض حماية الوطن ومصالحه

الكاتب الصحفي خالد
الكاتب الصحفي خالد داود، المقرر المساعد للجنة الأحزاب السيا

قال الكاتب الصحفي خالد داود، المقرر المساعد للجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، إن البعض يلاحظ أن الأحزاب تحضر الحوار الوطني لتسجيل مواقف فقط وتقديم بياناتها، دون أن يكون هناك فرصة للتفاعل بينها وبين بعضها، مما يجعل الحوار يبدو كمجرد اجتماع. 

وأضاف داود خلال كلمته في جلسة مناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية في الحوار الوطني، اليوم الأحد، أنه يأمل في أن يؤدي الحوار إلى إعادة نشاط الحياة الحزبية في مصر، مشيرًا إلى أن مصر بلد قديم في مجال المطالبة بوجود أحزاب متنوعة تعكس التيارات المختلفة.

دستور 2014 أكد على أهمية التعددية الحزبية

وأشار المقرر المساعد للجنة الأحزاب السياسية في الحوار الوطني إلى أنه منذ أكثر من 100 عام، كانت لدينا توجهات ليبرالية وأخرى يسارية وقومية عربية، ومررنا بظروف معينة بعد ثورة 1952، ثم عدنا مرة أخرى للحياة الحزبية عام 1977، وأكد دستور 2014 على أهمية التعددية الحزبية.

وأشار المقرر المساعد للجنة الأحزاب السياسية في الحوار الوطني إلى أن التنوع لا يعارض حماية الوطن ومصالحه، بل يصب في صالحها، مؤكدًا أن الأحزاب متفقة على القضايا الوطنية والثابتة التي لا يختلف عليها أحد.

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