الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة سائق وتباع فى انقلاب مقطورة بالإسماعيلية

انقلاب مقطورة
انقلاب مقطورة

شهد كوبرى القرية الفردان في محافظة الإسماعيلية، انقلاب سيارة نقل ثقيل مقطورة محملة بالدريس "علف الحيوانات"، ما أسفر عن إصابة قائدها.

 

تلقى المركز الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، برئاسة اللواء مهندس هنرى إبراهيم، معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة، إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل مقطورة محملة بالدريس "علف الحيوانات"، أعلى كوبرى اليوترن الشمالي لقرية الفردان، ما أسفر عن إصابة سائق السيارة.

 

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.

 

ودفع مرفق الإسعاف بالإسماعيلية برئاسة الدكتور حسين كساب، مدير مرفق الإسعاف، بسيارة إسعاف لنقل المصاب إلى المستشفى.

 

وقالت مصادر طبية، إن المصاب وصل إلى المستشفى وهو يعاني من كدمات وسحجات، حيث تم إسعافه وإيداعه في المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

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