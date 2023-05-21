الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة 3 أشخاص احتجزوا فتاة داخل شقتهم وتعدوا عليها لـ 28 مايو

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة 3 أشخاص بتهمة احتجاز فتاة والتعدي عليها داخل شقة أحدهم بمنطقة عابدين لجلسة 28 مايو.

 

تعود أحداث الواقعة بتلقي قسم شرطة عابدين، بلاغا من فتاة أفادت فيه بتعرفها على شخص ونشأت بينهما علاقة صداقة، واستدرجها إلى شقته ولكنها عقب دخولها فوجئت بأصدقائه واحتجزوها وهتكوا عرضها، تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات والتحقيقات صحة الواقعة، وأن المجني عليه توجهت برضاها إلى أحد المتهمين ودخلت شقته، لكن أصدقائه احتجزوها واعتدوا عليها جنسيا، تم القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة التي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالتهم لمحكمة الجنايات.

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