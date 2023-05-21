محافظ كفرالشيخ: زراعة 185 ألف شجرة مثمرة بالميادين والشوارع والمدارس

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، الأعمال الجارية لزراعة الأشجار المثمرة، بالشوارع الرئيسية والميادين، إضافة إلى متابعة زراعة الأشجار المثمرة بالحدائق والمنتزهات والمدارس ومراكز الشباب، والميادين بمراكز ومدن وقرى المحافظة، كما تفقد الحديقة المركزية المجانية، وأعمال التطوير التي تشهدها.



وأعلن محافظ كفرالشيخ عن زراعة 185 ألف شجرة مثمرة بالميادين والشوارع والمدارس ومراكز الشباب وبعدد من المستشفيات، وجارٍ زراعة 40 ألف شجرة بمراكز ومدن وقرى المحافظة، من بين 225 ألف شجرة وردت للمحافظة، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، 100 مليون شجرة.

- توزيع 255 ألف شجرة

وأكد المحافظ أنه تم توزيع 225 ألف شجرة تنوعت ما بين (رمان – كاربس – كازورينا – يوسفى، جوافه، ليمون، وزيتون، نبق، فرش الزجاج)، لزراعتها بمختلف الشوارع الرئيسية والداخلية والميادين والمناطق السكنية، وأيضًا بالمدارس والمؤسسات الحكومية بمدن ومراكز وقرى كفرالشيخ، تحت إشراف الدكتور محمد الجنزوري، مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة وبالتنسيق مع رؤساء المدن ووكلاء الوزارات، ومسئولى إدارات التشجير بالأحياء ومسئولي البيئة بالمحافظة، وتضمنت الحملة 225 ألف شجرة من الأشجار الخشبية المثمرة، مؤكدة أنه سيتم زراعتها وتوزيعها بأماكن محددة داخل المراكز والمدن من خلال لجان مشتركة من الجهات المختلفة، ووفقًا لخطة محددة، مراكز الشباب والمدارس، والجامعة، والمستشفيات، والمجالس القروية والمدن.



وأكد "نور الدين" على أهمية المبادرة الرئاسية زراعة 100 مليون شجرة من أجل تخفيف الآثار السلبية للتغيرات المناخية، ولخلق اكتفاء ذاتى للمواطنين من المسطحات الخضراء بالمحافظة، ومضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية، وتحسين نوعية الهواء، وخفض غازات الاحتباس الحرارى، مع تحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار المثمرة، وتحسين الصحة العامة للمواطنين، مؤكدًا دعمه الكامل للتوسع فى زراعة الأشجار بمختلف أنواعها لتحقيق أقصى استفادة منها وتوجيه رؤساء المراكز والأحياء بتقديم كل سبل الدعم لها.