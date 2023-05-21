في 4 خطوات.. "الكهرباء" تشرح كيفية استعادة كارت الشحن المفقود

يبحث بعض المشتركين بشركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر عن الخطوات الواجب اتباعها في حالة فقد كارت الشحن الخاص بعداد الكهرباء مسبوق الدفع، وفي هذا الإطار يقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، خدمة معرفية عن طريق نشر مجموعة من المعلومات الاسترشادية عن كيفية استعادة كارت الشحن المفقود.

أكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أنه يجب اتباع عدد من الخطوات في حالة فقد كارت الشحن الخاص بعداد الكهرباء مسبوق الدفع بالنسبة إذا كان المشترك هو مالك أو مستأجر الوحدة، فعليه اتباع بعض التعليمات التالية:

١- التوجه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك.

٢-صورة من العداد موضح بها رقم العداد.

٣-صورة من بطاقة الرقم القومي والاصل للاطلاع عليها.

وأشار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إلى أنه يجب اتباع عدد من الخطوات في حالة فقد كارت الشحن الخاص بعداد الكهرباء مسبوق الدفع بالنسبة للمستأجر:

1- يجب تحرير محضر فقد كارت الشحن بقسم الشرطة التابع له. بالإضافة إلى صورة من التوكيل والأصل للاطلاع . كما يجب ايضاً تقديم عقد الإيجار موثق عن مدة الإيجار.

وأكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أنه بعد استكمال تلك الإجراءات ودفع قيمة الكارت الجديد طبقاً للرسوم المقررة بالشركة يتم استخراج كارت جديد وتفعيله في نفس اليوم.

يأتي هذا في إطار الدور الذي يقوم به جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك كمسؤولية اجتماعية تجاه المواطنين لرفع الوعي لديهم بأهمية صيانة الأجهزة الكهربائية المنزلية، وترشيد استهلاكها.