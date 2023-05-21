الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ياسر الهواري: الأحزاب تعاني مشكلة كبيرة في ظل تفريغها من الكوادر السياسية

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال ياسر الهواري، إن الأزمة السياسية في الأساس مشكلتها أن الأحزاب السياسية غير مفعلة بشكل كافي، لافتًا إلى أن الأحزاب تعاني مشكلة كبيرة في ظل تفريغها من الكوادر السياسية، على يد المسئولين عنها، ولكن المشكلة متشعبة. 

 

وأضاف الهواري، خلال كلمته بجلسة قانون المجالس الشعبية المحلية للحوار الوطني، اليوم الأحد، أن السلطةً غير ممثلة في أي حزب، وبالتالي لا يوجد حزب للسلطة، مشددًا على السلطة بالوقوف أمام الأحزاب التي تطلق على أنفسها "أحزاب موالاة"، وعدم التعامل مع هذه الأحزاب.

 

إصلاح الحياة الحزبية يتطلب وقوف الدولة على مسافة واحدة

 

وأوضح أن هناك أزمة سياسية أساسها أن الحياة الحزبية ليست على ما يرام، وبالتالي فإن إصلاح الحياة الحزبية يتطلب وقوف الدولة على مسافة واحدة من جميع الأحزاب.

 

وأعرب عن اعتراضه على التصريحات التي ترفض قيام الأحزاب بالإخطار، مطالبًا بدعم الدولة للأحزاب، وخاصة من ناحية الموارد التي تمكنها من القيام بأنفسها.

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