لاتين مصر يحتفلون بعيد وتذكار القديس كريستوف مغلانس

تحتفل الكنيسة اللاتينية بذكرى الأحد السابع للفصح، وتذكار القدّيس كريستوف مَغَلاّنِس، الكاهن ورفقائه الشهداء، ووُلِدَ كريستوف مَغَلاّنِس، الكاهن المكسيكي، في العام 1869، كما تعرّض للإضطهاد إلى جانب أربع وعشرين من رفاقه نتيجة مرسوم ينصّ على إغلاق الكنائس وتوقيف المسؤولين الروحيّين، كونهم لم يتخلّوا عن وظائفهم، ولم ينضمّوا إلى الكنيسة المكسيكيّة المستقلّة في روما، تمّ إعدامهم بين العامين 1915 و1937.

في المكسيك، تحوّل الفصل بين الدين والدولة إلى اضطهاد حقيقي للكنيسة، مثيرًا الكراهية والحقد ضد الديانة الكاثوليكيّة. بدأت الدولة المكسيكيّة تنظّم السيامات الكهنوتيّة وتشرف عليها ممّا أدّى الى هجرة عدد كبير من الكهنة.

في هذا الإطار، أسَّس الأب كريستوف مَغَلاّنِس إكليركيّة في أبرشيّته، كي لا تتوقّف السيامات الكهنوتيّة خلال فترة الإضطهادات. تمّ إعدامه رميًا بالرصاص في العام 1927. أعلن البابا يوحنا بولس الثاني قداسة كريستوف مَغَلاّنِس في 21 مايو 2000.

وبهذه المناسبة القت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: مَن يستطيع أن يتبع الله تعالى إلى حدود كيانه غير الْمُدرَك وغير المحدود؟ مَن يستطيع سبر أغوار الله؟... فمَن هو الله إذاً؟ الله إله واحد بثلاثة أقانيم هي الآب والابن والرُّوح القدس. لا تسأل إذًا أكثر من ذلك عن موضوع الله. فليبدأ مَن يريد أن يعرف أكثر في موضوع الله بأخذ الترتيب الطبيعي للأمور بعين الاعتبار. إنّ فهم سر الثالوث يمكن أن يقارن بأعماق البحار التي قالت عنها حكمة الله: "بَعيدٌ ما في الوُجود وعَميقٌ عَميق فمَن يَجِدُه؟"... كما أنّ قعر البحار غير مرئي لأنظار البشر، كذلك يستعصي على الفهم البشري إدراك سر الثالوث الأقدس. لذلك، إذا أراد أحد أن يفهم ما يجب عليه بالأساس أن يؤمن به، فلا يتخيّلَنّ أن بإمكانه فعل ذلك بواسطة التحليلات أكثر منه بواسطة الإيمان، لأنّ الحكمة الإلهيّة التي تبحث عنها ستبتعد حينئذ أكثر بكثير.

فتّش إذًا عن هذه المعرفة السامية لا بالمناقشة بل بعيش حياة كاملة، لا باللسان بل بالإيمان الّذي ينبع من القلب البسيط وليس الإيمان النابع من التعمّق بالعلوم. لأنّك إذا بحثت عن غير المدرك بالعلوم والتحليلات، فهو سوف يبتعد عنك أكثر فأكثر؛ إذا بحثت بالإيمان، فإنّ الحكمة سوف تقف حيث هو منزلها: على بابك، وحيث تقف الحكمة، يمكن رؤيتها حتّى لو كان ذلك بشكل جزئي. بكلّ صدق، أنت تستطيع رؤيتها لحظة إيمانك بالّذي لا يُرى مع قبولك بعدم فهم ذلك. بما أنّ الله لا يُرى، علينا أن نؤمن به؛ غير أنّنا نستطيع رؤية الله بطريقة أو بأخرى بواسطة القلب النقيّ.