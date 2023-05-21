الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ سوهاج يترأس الاجتماع الدورى للجنتى مراجعة تراخيص البناء وحوكمة منظومة العمران

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

ترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، الاجتماع الدوري للجنتي مراجعة تراخيص أعمال البناء، وحوكمة منظومة العمران، بحضور السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والمستشار الحسيني الجندي المستشار القانوني للمحافظة، والدكتور أحمد عطية المستشار الهندسي للمحافظة، والمهندسة هبة عبدالحميد وكيل وزارة الإسكان، وأعضاء اللجنة.

وأكد المحافظ على أهمية دور اللجان في ضبط منظومة التراخيص وحوكمة منظومة العمران، وإرساء الأسس والقواعد التي يتم العمل بها وفقًا للإجراءات واللوائح القانونية المقررة، موجهًا بسرعة انتهاء اللجنتين من أعمالهما في أقرب وقت ممكن، والسماح بالاستئناف فورًا لأي رخصة استوفت الاشتراطات البنائية المطلوبة.

- مناقشة طلبات استئناف أعمال البناء المقدمة من المواطنين

وناقش "الفقي" مع أعضاء اللجان، خلال الاجتماع، طلبات استئناف أعمال البناء المقدمة من المواطنين، حيث تمت الموافقة على استئناف عدد من التراخيص التي استوفت الاشتراطات المطلوبة، كما تمت مناقشة معوقات باقي التراخيص.

ومن جانبه استعرض السيد أحمد سامي القاضي، نائب المحافظ، جهود اللجنتين خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه جارٍ استئناف كل التراخيص في وقت قريب، كما قامت لجنة الحوكمة بدراسة الطلبات المقدمة بشأن إنشاء بعض الأنشطة التعليمية، والإدارية، وأوصت اللجنة بالموافقة على الطلبات المستوفاة للشروط.

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