الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المؤبد لأب وابنته مارسا الرذيلة وتخلصا من الجنين في ترعة بالفيوم

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الفيوم برئاسة المستشار طلعت قنديل رئيس الدائرة الثامنة جنايات وعضوية المستشارين علي حمدي لاشين وهاني رمسيس كامل ووكيل النائب العام أحمد زغلول وسكرتارية محمد عابد، بالسجن المؤبد على فتاة أنجبت من والدها طفلا وتخلصا منه بخنقه وإلقائه في مياه الترعة بالقرية.

تعود تفاصيل الواقعة المؤسفة إلى شهر سبتمبر 2022، عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوى  مدير أمن الفيوم إخطارا من مأمور مركز شرطة طامية بالحادث.

تبين من تحقيقات البحث الجنائى، أن الأب ز .خ 55 سنة، من قرية التسعين بمركز طامية  كان يمارس الرذيلة مع ابنته المطلقة  ف.ر 21 عاما، وبرضاها، حتى حملت منه سفاحا،  وأنه تخلص من الجنين بإلقائه فى مياه ترعة القرية.

وتمكنت مباحث طامية من إلقاء القبض علي الأب ونجلته، واعترفا تفصيليا بالواقعة، وأنهما يمارسان الرذيلة منذ شهور وبرضا الابنة وعندما حملت من والدها سفاحا قاما بخنق الطفل وربطه بحجر وإلقائه فى مياه ترعة القرية، حتى لا ينكشف أمرهما.

وتبين من التحريات التي أجراها العقيد معتز اللواج مفتش المباحث، والرائد أحمد عشري، رئيس مباحث مركز طامية، صحة الواقعة، وبسؤال الفتاة اعترفت بأن والدها كان يمارس معها الرذيلة وبرضاها إلى أن حملت منه سفاحا وتخلصا منه بخنقه وإلقائه في مياه الترعة بالقرية.

تم حبس المتهمين وبإحالتهما إلى محكمة جنايات الفيوم، أصدرت حكمها المتقدم.

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