الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

"الأنبا توما حبيب يحتفل بعيد القديسة ريتا".. أبرز أحداث الكنيسة الكاثوليكية

كنيسة
كنيسة

ترأس نيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، احتفال عيد القديسة ريتا دي كاشيا، شفيعة الأمور المستحيلة، وذلك بكنيسة القديس أندراوس، بالمراغة.

جاء ذلك بمشاركة الأب يوسف ميخائيل الفرنسيسكاني، راعي الكنيسة، والأب إسطفانوس عزيز، حيث ألقى نيافة المطران عظة الاحتفال.

نيافة الأنبا توما يترأس اليوم الروحي لجنود مريم بالإيبارشية

وكان تحت رعاية وحضور نيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، والأب يوحنا زكريا، مرشد المجلس الأعلى لجنود مريم، والمجلس الأعلى، مريم سلطانة الرسل، والمجلس المحلي، مريم أم النور، أقيم يوم روحي لأعضاء جنود مريم بالإيبارشية، وذلك بمقر المطرانية.

بدأ اليوم بالقداس الإلهي، الذي ترأسه صاحب النيافة، بمشاركة القمص مرقس عدلي، سكرتير المطرانية، والأب يوحنا زكريا، حيث ألقى الأنبا توما العظة الروحية.

تضمن اليوم عددًا من الفقرات الروحية منها: صلوات الوثيقة، ولقاء حول "مريم العذراء في الكتاب المقدس"، قدمه الأب جرجس ناروز، راعي كنيسة السيدة العذراء، بالهماص، بالإضافة إلى لقاء آخر بعنوان "مريم العذراء في فكر القديسين، وطقوسنا الكنسية، وصلوات الأجبية، والقداس الإلهي"، قدمه الأب يوحنا زكريا.

واكتمل اليوم بالجوانب التنظيمية لعمل جنود مريم في الإيبارشية، والكنائس. واختتم اللقاء ببعض الفقرات الترفيهية.

المطران شامي يترأس اليوم الروحي لأبناء الروم الكاثوليك بمصر والسودان

ترأس المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، اليوم الروحي لأبناء الروم الكاثوليك بمصر والسودان، وذلك بالمدرسة البطريركية، بمصر الجديدة.

جاء ذلك بمشاركة الأرشمندريت بيو فرح، راعي كنيسة سيدة البشار، بشبرا، والوكيل البطريركي بالقاهرة، والإكسرخوس جورج بنا، راعي كنيسة سيدة البشارة، بالخرطوم، والوكيل البطريركي بالسودان، والأرشمندريت جورج فراس، راعي كنيسة مريم سيدة السلام، بجاردن سيتي، والأب نبيل أشعياء، راعي كنيسة العذراء الطاهرة، بمصر الجديدة، والأب رامز قلليني، ممثل صاحب المدارس البطريركية بالقاهرة.

بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، التي ترأسها سيادة المطران، أعقبها عدد من الفقرات المتنوعة مثل: التأملات الروحية، شهادات الحياة، الترانيم المختلفة، بقيادة بعض الشباب، بالإضافة إلى السجود أمام القربان المقدس، والألعاب الترفيهية.

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