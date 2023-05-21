بالتعاون مع التضامن.. القوات المسلحة تنظم حملة "مودة" لتوعية المقبلين على الزواج

نظمت القوات المسلحة، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، برنامج (مودة) لتوعية الشباب المقبل على الزواج، وذلك من خلال عقد العديد من لقاءات التوعية والزيارات الميدانية بمراكز التدريب التابعة للقوات المسلحة.

يهدف البرنامج إلى توعية أفراد القوات المسلحة بالخبرات والمهارات اللازمة لتكوين حياة زوجية وأسرية ناجحة، وتعريفهم بأسس وأساليب تكوين أسرة مستقرة والتعامل مع كل المشكلات التى قد تواجههم فى المستقبل للحفاظ على القيم المجتمعية والروابط الأسرية بما يسهم فى حفظ واستقرار المجتمع المصرى.

يأتى هذا فى إطار خطط وبرامج التوعية القومية والاجتماعية التى تنظمها القوات المسلحة بالتعاون مع العديد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة للتوعية بالجهود التى تبذلها الدولة فى كل القطاعات ورفع الوعى الثقافى والوطنى لأفراد القوات المسلحة.