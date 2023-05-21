إنجاز رياضى لأبناء المؤسسات العسكرية الرياضية فى منافسات البطولة الإفريقية لرفع الأثقال

حقق أبناء المؤسسات العسكرية الرياضية التابعة للقوات المسلحة إنجازاً رياضياً جديداً خلال مشاركتهم ضمن قوام المنتخب المصرى فى البطولة الإفريقية للكبار لرفع الأثقال، والتى استمرت فعالياتها على مدار عدة أيام بدولة تونس، بمشاركة «127» لاعبا ولاعبة، يمثلون «19» دولة.

وحصل أبناء المؤسسات العسكرية الرياضية على (24) ميدالية متنوعة، بواقع (17 ذهبية- 4 فضية- 3 برونزية) من أصل (30) ميدالية حققتها البعثة المصرية، وبمشاركة (8) لاعبين من أصل (10) لاعبين من قوام المنتخب القومى لرفع الأثقال.

ونجح لاعبو المؤسسة العسكرية الرياضية بالإسماعيلية فى حصد (12) ميدالية متنوعة، فقد حصلت اللاعبة سارة سمير على (3) ميداليات ذهبية وتحقيق رقم قياسي إفريقي فى كل من مسابقات الخطف (117) كجم- النطر (151) كجم في ميزان (81) كجم، وحصدت اللاعبة نعمة سعيد فهمى على (3) ميداليات ذهبية في وزن (71) كجم، كما تحصل اللاعب عبدالرحمن محمـد على (2) ميدالية ذهبية وميدالية فضية فى وزن (+102) كجم وكذا تحقيق رقم قياسى إفريقى جديد فى مسابقة النطر بوزن (243) كجم والحصول على لقب أقوى رباع فى إفريقيا، كما حصد اللاعب محمـد محمود سليم (3) ميداليات برونزية في وزن (102) كجم.

واقتنصت لاعبات المؤسسة العسكرية الرياضية بالإسكندرية عدد (9) ميداليات متنوعة فى ذات البطولة، حيث حققت اللاعبة حليمة عبدالعظيم عدد (3) ميداليات ذهبية في وزن (+87) كجم، واللاعبة سمر سعيد حبشى على عدد (2) ميدالية ذهبية و(1) فضية فى وزن (87) كجم، وحصدت اللاعبة فاطمة محمود صادق عدد (1) ميدالية ذهبية و(2) فضية نفس الوزن، كما حقق اللاعب كريم أبوكحلة، لاعب نادى طلائع الجيش، عدد (3) ميداليات ذهبية في وزن (89) كجم.

وكان فى استقبال البعثة المصرية فور وصولها إلى أرض الوطن وفد من جهاز الرياضة للقوات المسلحة؛ لتقديم تهنئة القيادة العامة للقوات المسلحة احتفالاً بما حققوه من إنجازات وألقاب تاريخية بالبطولة.

وأعرب اللاعبون عن شكرهم وامتنانهم للقوات المسلحة التى وفرت لهم كافة أوجه الدعم لتحقيق الألقاب والإنجازات الرياضية بكافة المحافل الدولية.