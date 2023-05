"العلاج الطبيعى" تجرى 22 ألف جلسة وتنظم يومًا علميًا فى شربين

افتتح الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، اليوم، يرافقه المستشار إيهاب أنيس عضو مجلس النواب عيادة العلاج الطبيعي، بمركز طب أسرة سنجيد، التابعة للإدارة الصحية بأجا.

جاء ذلك بحضور الدكتور أكرم عبدالمنعم، مدير إدارة العلاج الطبيعى، والدكتور تامر الطنبولي، مدير الرعاية الأساسية، والدكتورة هالة السعيد، مدير الإدارة الصحية بأجا، فضلاً عن الدكتور محمد الجعيدى، رئيس قسم العلاج الطبيعي، وقيادات المجتمع المدني في سنجيد.

فى سياق متصل، كثفت إدارة العلاج الطبيعي، الأسبوع الماضى المرور على وحدات العلاج الطبيعي بالمستشفيات والوحدات الصحية، وتم تفقد 15 قسما وعيادة منها، المنزلة والجمالية ومنية النصر علاوة على شربين وبلقاس وميت غمر.

- إدارة العلاج الطبيعى أجرت خلال الأسبوع الماضى نحو 22 ألف جلسة

من جانبه، قال الدكتور أكرم عبد المنعم، مدير إدارة العلاج الطبيعى، إن وحدات وأقسام العلاج الطبيعي أجرت خلال الأسبوع الماضى نحو 22 ألف جلسة من بينها 4558 جلسة للأطفال، ونحو 2075 لمرضى الغسيل الكلوى، فضلاً عن 1200 جلسة لمرضى العناية والداخلى

وأضاف مدير إدارة العلاج الطبيعى، أنه فى سياق رفع كفاءة الكوادر الطبية فقد نظم قسم العلاج الطبيعى بمستشفى شربين بالتنسيق مع قسم العظام يوماً علمياً وذلك بحضور ممارسى وإخصائى العلاج الطبيعى بالمستشفى.

وتضمنت فعاليات اليوم العلمى محاضرة حول آلام أسفل الظهر المزمنة من وجهة نظر العلاج الطبيعي بعنوان " chronic low back pain and pain science from physical Therapy point of view " ألقتها الدكتورة هدير الزناتى.

كما تفقد هانى عنتر، وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية، لجميع المواد الدراسية بكنترول الشهادة الإعدادية بمدرسة ابن لقمان الإعدادية، ورافقه "راغب مختار" مدير التعليم الثانوي بالمديرية ومشرف عام التصحيح، و"إبراهيم طلعت" رئيس لجنة النظام والمراقبة، وتم تكليف 2300 معلم بأعمال التصحيح، واطمأن على انتظام العمل فى حجرات التصحيح، وأكد أن العمل يتم بشكل جيد .

جانب من الافتتاح

جانب من الافتتاح